Beheer Munsterbos is meer dan kappen van bomen

Bilzen - Naar aanleiding van het kappen van fijnsparren en Amerikaanse eiken in het Munsterbos werden in de sociale media enkele vragen gesteld over natuurbehoud en natuurbeheer. Dit was de aanleiding voor Natuurpunt Zuidoost-Limburg om op zondag 18 februari een wandeling door het Munsterbos te organiseren. Daar werd uitvoerig uitleg gegeven over de beheerwerken. Ook kritische vragen werden niet uit de weg gegaan.

Die zondagochtend tekende een 15-tal geïnteresseerden present. Vrijwilliger Jan Vandegoor maakte om te beginnen duidelijk dat het dreigende verlies aan biodiversiteit een nog grotere bedreiging voor de mens vormt dan de klimaatopwarming.

Ward Cielen, conservator van het Munsterbos legde uit hoe men via goed beheer tot een meer waardevol bos komt. Het kappen van fijnspar en Amerikaanse eik gebeurt immers om de bestaande bossen gezond te houden. Het hoge aantal bosvogels en insecten is mede te danken aan het kaphout dat blijft liggen.

Actief bosbeheer houdt ook in dat er bosovergangen worden voorzien. In de nabije toekomst worden in sommige percelen van het Munsterbos extra bomen aangeplant om deze bosovergangen te realiseren.

Met het oog op biodiversiteit verdienen echter niet alleen bossen maar ook vijvers, graslanden en heidegebieden meer aandacht.

Het vijvergebied wordt al een tiental jaar actief beheerd. Het bestaat uit 8 vijvers die in elkaar overlopen en ondertussen een oase vormen voor zeldzame vogels, vissen, reptielen en planten. Door de recente werken van de bever (die ook zijn eigen idee heeft over natuurbeheer) ontstaat spontaan moerasgebied waar nu berken staan.

In sommige percelen werd ook meer ruimte gegeven aan de heide zodat zonnedauw en hagedissen kunnen floreren.

Tot slot werd er ook nog uitleg gegeven bij de succesvolle bestrijding van de Amerikaanse vogelkers in het natuurgebied.

Meer informatie: WardCielen@skynet.be