Dit zijn de favoriete reisbestemmingen volgens Travel + Leisure

Twijfel je nog over jouw volgende reisbestemming? Het internationale reismagazine Travel + Leisure heeft een uitgebreide lijst met absolute aanraders voor het komende jaar vrijgegeven. Wij lijsten er tien op die in de smaak zullen vallen bij reizigers met de meest uiteenlopende interesses.

Schotland

Hoewel de actrices Saoirse Ronan en Margot Robbie de sterren van het firmanent spelen in de film 'Mary Queen of Scots', is het vooral het majestueuze Schotse landschap dat de show steelt. Wie zin heeft om zijn tijd door te brengen tussen valleien, lochs en kastelen, zit in Schotland aan het juiste adres.

(Foto: Shutterstock)

Rwanda

Het toerisme in Rwanda is booming. Dit grotendeels door de populariteit van het Volcanoes National Park, één van de laatste plaatsen ter wereld waar reizigers een glimpse van de bedreigde berggorilla kan worden opgevangen. Ook Kigali, de hoofdstad van het land, is uitgegroeid tot één van de coolste steden ter wereld die onder de radar van het massatoerisme is gebleven.

(Foto: Shutterstock)

Berlijn

Zin in een citytripje? Berlijn it is. Deze veelzijdige stad heeft werkelijk alles te bieden waar een fervente citytipper naar snakt: een flinke dosis cultuur, leuke uitgaansgelegenheden, hippe winkelstraten, moderne architectuur, een boeiende geschiedenis, gezellige wijken, culinaire trekpleisters ...

(Foto: Shutterstock)

Guatemala

Bezocht je Mexico al en was je helemaal in de ban van de prachtige zandstranden, de indrukwekkende tempelcomplexen en de kleurrijke steden? Zet dan Guatemala zeker op je bucketlist. Ook hier kan je in jungleruïnes verdwalen, kan je onder wuivende palmen aan een heerlijke cocktail slurpen en kan je exotische jungledieren spotten.

(Foto: Shutterstock)

Ischia

Dichter bij huis spreekt het pittoreske eilandje Ischia tot de verbeelding. Dit Italiaanse vulkaaneiland ligt vlak voor de kust van Napels en herbergt typische havens met kleurrijke vissersbootjes, prachtige kerkjes, natuurlijke modderbaden, rotsachtige baaien en nog zoveel meer.

(Foto: Shutterstock)

Armenië

Een evidente keuze is Armenië misschien niet meteen, maar troeven heeft dit mysterieuze land des te meer. Wie graag wandelt, botst er op besneeeuwde bergtoppen, kolkende rivieren en imposante kastelen, die allemaal bijdragen tot het intrigerende karakter van het Kaukasusland.

(Foto: Shutterstock)

Cambodja

Voor liefhebbers van mythische bouwwerken is Cambodja het absolute walhalla, want Angkor Wat vormt met zijn 400 vierkante kilometer de grootste religieuze tempelconstructie ter wereld. En hoewel deze populaire trekpleister de bekendste troef van het Aziatische land is, is het zeker niet de enige.

(Foto: Shutterstock)

Oman

Rode woestijnduinen, groene valleien, één van de oudste steden uit de regio, goudkleurige stranden, kleurrijke soeks ... Oman heeft een ongelooflijke variëteit aan bezienswaardigheden te bieden. In één van de mooiste landen van het Arabische schiereiland schieten luxehotels de laatste jaren bovendien als paddensteolen uit de grond. Hoog tijd voor een bezoekje.

(Foto: Shutterstock)

Wyoming

In de winterperiode kan je er de meest uiteenlopende wintersporten beoefenen, in de zomer kan je er naar hartelust genieten van de overweldigende natuurpracht. In de dunstbevolkte staat van Amerika vind je Yellowstone National Park, het oudste nationaal park van Amerika, waar je buffels, beren en elanden in de vrije natuur kan waarnemen.

(Foto: Shutterstock)

Puerto Rico

Het kleine landje Puerto Rico staat synoniem voor wuivende palmbomen, verlaten stranden, piepkleine eilandjes die her en der verspreid liggen in de Caribische Zee en een prachtig stukje tropisch regenwoud. Ideaal om zorgeloos achteroveruit te leunen en uit te rusten.

(Foto: Shutterstock)