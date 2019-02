The Streets, James Blake en nog 21 frisse indienamen voor Pukkelpop

Nieuwe dag, nieuwe namen voor Pukkelpop. Chokri voegt namelijk 23 frisse indiebands aan de affiche toe. Daaronder drie Britse kleppers: zowel James Blake, The Streets als Franz Ferdinand zakken in augustus af naar Kiewit.

De opvallendste naam daarbij is toch wel The Streets. Het project van goudeerlijke geezer met grote mond Mike Skinner was rond de eeuwwisseling niet weg te denken uit de ether met UK-garagehits als ‘Fit But You Know It’ en ‘Blinded By The Lights’. Maar na de matige plaat ‘Computer Blues’ uit 2011 werd het stil rond Skinner (40). “Ik blaas The Streets nieuw leven in als ik veertig jaar en blut ben”, grapte Skinner daar enkele jaren geleden nog over, maar ondertussen is de heropstart een feit. The irony of it all. Maar, getuige de hopeloos uitverkochte show in de Brusselse AB, is Skinner op zaterdag 17 augustus op meer uit dan een simpele cash grab.

Daarnaast is er op de affiche nog plaats voor twee andere Britse kleppers. In de eerste plaats James Blake. De gevoelige ziel ruilde na drie albums vol abstracte dubstep en breekbare electronica zijn vertrouwde geluid in voor ‘Assume Form’: een plaat die heel wat licht en frisse beats zijn oeuvre inblaast. Ook de schots en scheve discorock van de immer sympathieke Schotten van Franz Ferdinand zal voor een vierde - of vijfde, als je hun zijsprongetje met Sparks meetelt - keer te horen zijn op Pukkelpop. Zowel Blake als Franz bellen op vrijdag 16 augustus aan in Kiewit.

Anna Calvi en een Beastie Boy

Daarnaast nog een bescheiden waslijstje aan indiebands of experimentele namen die van donderdag 15 tot en met zondag 18 augustus in Kiewit ten dans spelen. Op vrijdag krijgt Blake het breekbare gezelschap van Big Thief, Dermot Kennedy, Sharon Van Etten, het experimentele geluidenbos van Yves Tumor, en - daar is de eerste Limburgse naam - Portland.

James Blake stond in 2017 nog op Rock Werchter. Foto: Karel Hemerijckx

Op zaterdag wordt Mike Skinner op de affiche vergezeld van de prachtige soulvolle folk van Whitney, Parcels, Penelope Isles, Pond, LIFE en één Beastie Boy: Mike D, een van de drie bezielers van de legendarische New Yorkse rapgroep, komt immers een exclusieve dj-set draaien.

Voor de laatste dag van Pukkelpop wordt zorgvuldig gekozen voor de orkestrale, atmosferische popsongs van Anna Calvi. Daarnaast ook nog Cavetown, I Don’t Know How But They Found Me (de band van de ex-bassist van Panic! At The Disco), Nieuw-Zeelandse freakfolkie Connan Mockasin, Two Feet, Yeasayer, Bodega, Hyukoh - de grootste indierockband van Zuid-Korea - en The Beths.

Maandag start om 13 uur de ticketverkoop, binnenkort volgen nóg nieuwe namen. Alle info op de website van Pukkelpop.