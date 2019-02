Twintiger is BMW kwijt waarmee hij op politie inreed

Peer / Hechtel-Eksel -

37 maanden cel is het verdict voor een 29-jarige man uit Hechtel-Eksel die op 14 oktober 2018 in Peer op de politie inreed. Hij stootte die dag op een controle, maar reed gewoon door. Niemand raakte gewond, maar een agent kon ternauwernood naar de kant springen. “Ik had de dag ervoor twee joints gerookt en raakte in paniek”, was de dader zijn uitleg.