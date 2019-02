Lotto Soudal rekent op Ewan voor ritwinst, Lambrecht gaat voor top tien in UAE Tour: “Veel afwisseling”

Brussel - De Australische sprinter Caleb Ewan moet Lotto Soudal dagsucces bezorgen in de UAE Tour (WorldTour), die zondag begint en een week duurt. Klimtalent Bjorg Lambrecht hoopt de top tien in het klassement te halen.

“Het is een rittenkoers die een mooi parcours met veel afwisseling biedt. Er zijn namelijk twee aankomsten bergop, een finish bovenop een steile dam, drie sprintersetappes en een ploegentijdrit”, zegt sportdirecteur Mario Aerts. “Onze ambitie is absoluut om een rit te winnen. Caleb Ewan heeft de meeste kans om dit te verwezenlijken. Hij heeft een tijdje niet zijn normale trainingen kunnen afwerken door het laten wegnemen van zijn wijsheidstanden. In de UAE Tour kan hij de competitie opnieuw hervatten, met Milaan-San Remo in het vooruitzicht. We hebben in de Tour Down Under gezien dat Caleb niet echt een trein nodig heeft. Hij moet gewoon in een goede positie aan zijn sprint kunnen beginnen. Roger Kluge en Adam Blythe zullen de belangrijkste mannen zijn om Caleb in het juiste wiel af te zetten.”

Bjorg Lambrecht (21) is volgens Aerts “vrij om te tonen waartoe hij in staat is in de andere ritten en in het klassement”. “De concurrentie is natuurlijk redelijk zwaar, dus dat zal niet makkelijk zijn”, onderstreept Aerts. “Bjorg is jong en heeft nog veel progressiemarge. Zijn piek ligt ook iets later in het seizoen. We zullen zien hoe zijn vorm is in vergelijking met de andere toppers, zoals Dumoulin, Kelderman en Nibali.”

“Ik heb drie etappes aangeduid met de ambitie om zeker in één van die drie een goede uitslag te behalen”, legt Lambrecht uit. “Het klassement is niet echt een hoofddoel, maar het zou uiteraard mooi meegenomen zijn. Het belangrijkste is om voor de eerste keer top tien te rijden in de WorldTour en op die manier met veel vertrouwen naar de volgende koersen te gaan. Mijn grote doel dit jaar is de Ronde van het Baskenland. Ook in de Waalse klassiekers wil ik goed presteren. Voor die finales was ik vorig jaar nog iets te licht, maar nu voel ik me al een pak sterker.”

Selectie:

Sander Armée, Adam Blythe (GBr), Caleb Ewan (Aus), Adam Hansen (Aus), Roger Kluge (Dui), Bjorg Lambrecht en Maxime Monfort.