Genk -

Meer dan vierduizend (vooral) scholieren stapten donderdagnamiddag mee op tijdens een klimaatmars in Genk. De optocht verliep bijna gelijktijdig met die in Brussel. De manifestanten kwamen samen op het Evenementenplein. Voorafgaand door enkele toespraken verloopt de tocht via de Grotestraat de Centrumlaan en terug naar het Cosmogolemplein.