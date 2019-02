Red Flames kennen tegenstanders in voorronde richting EK 2021: nemen ze wraak voor gemist WK?

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg speelt in de kwalificaties voor het EK 2021 in poule H tegen Zwitserland, Roemenië, Kroatië en Litouwen. Dat bleek donderdag bij de loting in het Zwitserse Nyon.

De Red Flames zaten in pot 2 en troffen uit de eerste pot (met de reekshoofden) Zwitserland, nummer 18 op de FIFA-ranking en in oktober nog boeman van de Belgen in de WK-voorronde. België staat 21e in het FIFA-klassement. Roemenië is 41e, Kroatië 51e en Litouwen 103e.

In totaal werden 47 landen onderverdeeld in negen groepen: zeven groepen van vijf landen en twee van zes landen. Allemaal zullen zij tussen 28 augustus 2019 en 22 september 2020 strijden voor een stek op het EK, dat in de zomer van 2021 in Engeland gespeeld wordt.

De negen groepswinnaars en de drie beste tweedes plaatsen zich rechtstreeks, de zes overige nummers twee spelen barrages voor de laatste drie tickets. Engeland is als organisator rechtstreeks geplaatst.

Op het EK van 2017 in Nederland ging België er in de groepsfase uit na nederlagen tegen Denemarken (0-1) en Nederland (1-2) en winst tegen Noorwegen (2-0).

Dit jaar staat het WK in Frankrijk op het programma (7 juni - 7 juli) maar daarvoor konden de Flames zich niet plaatsen. Zwitserland bleek in oktober 2018 na twee gelijke spelen (2-2 in Leuven, 1-1 Biel) net iets sterker in de kwalificaties voor de finale van de barrages.