Oliver Naesen tankt vertrouwen in Ronde van Oman: “Ik kijk enorm hard uit naar het openingsweekend”

Oliver Naesen mengde zich niet meer in de debatten van de slotrit van de Ronde van Oman. De Belgische kampioen van 2017 finishte als 41e, vlak na Greg Van Avermaet. Hij keert met een goed gevoel huiswaarts en kijkt uit naar de start van het Vlaamse wielervoorjaar met de Omloop Het Nieuwsblad.

Met een vijfde plaats in de rit naar Al Bustan en een zevende stek in de derde rit verzamelde Naesen twee mooie ereplaatsen. Ook aan de bergrit naar Green Mountain hield hij een goed gevoel over.

“Ik blik zeer positief terug op deze week”, vertelde hij. “Het was een leuke week, een sportieve week, we hebben veel gekoerst en ik heb ook nog veel kilometers bij gedaan. Het ging goed, ik ben tevreden. Ja, ik win geen rit of speel ook geen enkele keer echt mee voor de zege, want het werd al snel duidelijk dat Alexey Lutsenko er echt bovenuit stak en ik mijn ambitie mocht opbergen. Je start elke koers met het idee dat je wil winnen, maar er is meer dan alleen maar winnen in koers, ook al wordt soms anders beweerd. Ik ben ‘content’, het was een goede week en ik reis met vertrouwen naar huis.”

Naesen wilde vooral eens rondkijken naar wat de ‘Niki Terpstra’s en Greg Van Avermaets’ van deze wereld waard waren. Zo vertelde hij vlak voor de start van de Ronde van Oman. “Dat klopt, maar ik heb eigenlijk vooral naar mezelf gekeken en de les die ik dan trek, is dat de conditie goed is. Ik kijk enorm hard uit naar het openingsweekend, er zijn nu nog acht dagen tot de Omloop, er is nog wat tijd om te rusten en trainen. Het houdt ook niet op na de Omloop, er komen nog heel belangrijke weken aan en ik zie die met vertrouwen tegemoet.”