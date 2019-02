28 maanden cel voor uitgeprocedeerde drugsdealer in Sint-Truiden

Sint-Truiden - Een 36-jarige Liberiaan, die al 14 jaar in Sint-Truiden woont, is donderdag in Hasselt veroordeeld tot een celstraf van 28 maanden en 8.000 euro boete voor drugshandel. Tussen januari en november 2016 dealde hij cannabis, heroïne en speed.

De politie kwam hem op het spoor na het verhoor van meerdere van zijn afnemers. “Die liegen allemaal. Het is iemand anders. Verkopen doe ik niet”, probeerde de dertiger de meubelen nog te redden op het proces. Tevergeefs. De uitlezing van zijn gsm duidde op andere zaken. Ook de man bij wie hij in Sint-Truiden woonde, vertelde dat er dagelijks, en op nagenoeg alle tijdstippen, klanten over de vloer kwamen. “Het zijn er zoveel dat ik nauwelijks kan slapen.”

Daarnaast leverde een huiszoeking nog kleine hoeveelheden cannabis, heroïne en parafernalia op bij de dader die intussen zo goed als uitgeprocedeerd is. Voor de rechtbank waren de feiten bijgevolg bewezen. De proceskosten van 260 euro zijn voor rekening van de dealer die momenteel achter de tralies zit.