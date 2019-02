Tennistopper Daria Kasatkina breekt met haar coach Philippe Dehaes

Brussel - Philippe Dehaes is geen trainer meer van de Russische tennisster Daria Kasatkina. In een bericht op Instagram bevestigt de nummer 13 van de wereld donderdag dat de samenwerking is beëindigd.

“Het is met veel spijt dat ik aankondig dat mijn wegen en die van Philippe Dehaes na een heel succesvol partnership scheiden”, schrijft Kasatkina. “Philippe heeft een heel groot aandeel in mijn successen van de voorbije twee jaar. Maar nu heb ik het gevoel dat ik de controle en de verantwoordelijkheid over mijn eigen tennis in handen moet nemen. Dit moet ik alleen doen en daarom is een break met Philippe nodig. Hij heeft een familie en kinderen te onderhouden, dus besef ik dat we best elk onze eigen weg gaan. Wie weet wat de toekomst brengt, zeg nooit nooit. Bedankt voor alles coach, je zal altijd een speciale plaats in mijn hart hebben. Ik zal je coaching op de baan missen en de liedjes die je zong in de wagen.”

De 21-jarige Kasatkina werkte met Dehaes samen sinds oktober 2017. Onder de hoede van de Belg bereikte Kasatkina vorig seizoen voor het eerst de kwartfinales van een grandslam, op Roland Garros en Wimbledon. Ze won ook de prestigieuze Kremin Cup in Moskou.

Dit jaar kende ze nog maar weinig succes met vroege exits in Brisbane, Sydney, de Australian Open en Dubai.