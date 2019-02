Rally van Haspengouw schiet nieuwe titelstrijd op gang: “Alles is voorhanden om te presteren”

Brussel - Met de rally van Haspengouw start dit weekend het BK rally. Net als vorig seizoen bestaat het kampioenschap uit negen wedstrijden. Een deelnemer aan het BK kan maximaal acht keer punten scoren waarvan de zes beste resultaten in rekening mogen worden gebracht. Kampioen Kris Princen stapte in het tussenseizoen over van een Skoda Fabia R5 naar een VW Polo R5. Hij moet ook dit jaar rekening houden met Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5), de vicekampioen van 2018. Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5), Sébastien Bedoret (Skoda Fabia R5), Ghislain de Mévius (Skoda Fabia R5) en Cédric Cherain (Skoda Fabia R5) behoren samen met de 61-jarige Patrick Snijers (VW Polo R5) tot de outsiders.

Met de komst van de VW Polo R5 waarmee titelverdediger Kris Princen, Cédric Cherain en Patrick Snijers aan de start komen wordt de hegemonie van de Skoda’s doorbroken. Sébastien Bedoret, Adrian Fernémont en Ghislain de Mévius blijven hun Skoda trouw terwijl Guillaume de Mévius enkele wedstrijden zal meepikken met zijn Citroen C3 WRC. De top wordt breder, de concurrentie groter. Dat vindt ook titelverdediger Kris Princen, die twee succesvolle testdagen achter de rug heeft met zijn nieuwe VW Polo. “Ik heb een goed gevoel met deze VW Polo. Vorig jaar ging ik vaak in duel met Vincent Verschueren. Dat zal dit jaar niet anders zijn maar er zijn toch ook enkele andere snelle rijders met wie we rekening moeten houden. Denk maar aan Bedoret, Fernemont, Cherain en de broers De Mévius. Het kan een interessant seizoen worden.”

Voor het eerst sinds 2012 komt Snijers nog eens met een topwagen aan de start. “Het is geweldig om opnieuw met een competitieve wagen te rijden. Alles is voorhanden om te presteren. Nu is het aan mij om het af te werken. Makkelijk wordt het zeker niet want behalve drie Polo’s staan er nog een rist snelle Skoda’s aan de start. Ik zal hard mijn best moeten doen om mee te zijn maar het competitiebeest in mij is wakkerder dan ooit. Ik weet dat ik enkele rally’s zal nodig hebben om erin te komen.”

“Ik denk dat Kris Princen opnieuw kans maakt om zijn thuiswedstrijd te winnen”, meent Bernard Munster, teammanager van BMA. “Makkelijk wordt dat zeker niet want de concurrentie is zeer groot. Patrick Snijers bestuurt eveneens een VW Polo. Een dappere keuze van iemand die niet meer van de jongste maar wellicht de meest gemotiveerde van alle rijders is. Makkelijk wordt het zeker niet. We hebben dat afgelopen weekend nog gemerkt met Marcus Grönholm in de rally van Zweden. Een ander voorbeeld is Sébastien Loeb. De Fransman doet vanwege zijn ervaring altijd mee maar hij is toch iets trager dan die jonge vechtlustige rijders die er zijn. Snijers heeft ook ervaring en kan mogelijk verrassend uit de hoek komen. Daar ben ik van overtuigd.”

Bij de historics blijft titelverdediger Paul Lietaer afwezig. Hij rijdt dit jaar een programma à la carte. In Landen wordt de favorietenrol overgenomen door Dirk Deveux (Ford Sierra Cosworth). Bij de junioren is het uitkijken naar titelverdediger Grégoire Munster (Opel Adam R2), die eerder deze week werd voorgesteld als fabrieksrijder van Opel Motorsport in het ERC.

In totaal zijn er 53 wagens ingeschreven waarvan dertien R5’s. De deelnemer rijden in totaal twaalf klassementsritten verdeeld over drie lussen van telkens vier ritten. De eerste wagen verlaat Landen om 8 uur. De rally eindigt zaterdagavond om 19 uur.