Roeselare betaalt achterstallige schuld aan voetbalbond en wendt schorsing af

Roeselare - KSV Roeselare heeft zijn achterstallige schuld aan Voetbal Vlaanderen ingelost. Dat zegt woordvoerder Evert Stroobant donderdag aan Belga, en wordt ook bevestigd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De West-Vlaamse 1B-club zal uit aanleg van schorsing worden geplaatst.

In de bondsbladen werd KSV Roeselare woensdag in aanleg van schorsing van sportactiviteiten geplaatst, wegens een openstaande schuld aan Voetbal Vlaanderen. De club kreeg een week de tijd om de betaalbewijzen over te maken, en heeft dat intussen al gedaan. Het ging om een verwaarloosbaar bedrag onder de 500 euro.

“Het gaat om een factuur van 439,38 euro die reeds betaald werd richting de licentieaanvraag voor komend seizoen. Deze licentieaanvraag moest, net als alle betalingsbewijzen waaronder ook deze van de desbetreffende factuur, binnen zijn tegen 15 februari 2019, wat ook ruim tijdig gebeurd is”, laat de club weten via zijn website. “Ondertussen hadden we ook al contact met de KBVB die bevestigde dat alles in orde is, en het bericht op Sportleven dan ook niet correct is.”