Op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ richting Leuven afgesloten tijdens werken E314

Heusden-Zolder - Het Agentschap Wegen en Verkeer legt dit voorjaar een derde rijstrook aan op de E314 in Heusden-Zolder. Vanaf vrijdagavond 8 maart wordt het verkeer op de autosnelweg stap voor stap op één weghelft gezet op twee versmalde rijstroken in beide richtingen. De op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ richting Leuven zullen vanaf dan worden afgesloten voor de duur van de werken.

Dit voorjaar wordt de E314 in de richting van Leuven vernieuwd. Op 11 maart start de uitvoering, die een tweetal maanden zal duren. Het verkeer zal dan tijdelijk over twee versmalde rijstroken in beide richtingen moeten rijden, op de andere zijde van de autosnelweg.

Tijdens de werken zullen de op- en afrit 27 ‘Circuit Zolder’ in de richting van Leuven worden afgesloten. Die liggen immers pal in de werfzone. Het verkeer op de autosnelweg moet dus de voorgaande of eerstvolgende afrit nemen. De op- en afrit 27 in de richting van Nederland blijven wel open.

Om de E314 vanuit de omgeving te bereiken, wordt een omleiding voorzien richting complex 28 ‘Zolder’ via de N72. Zwaar verkeer richting Antwerpen wordt meteen omgeleid naar de E313 complex 26 Paal-Beringen.