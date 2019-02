De peperdure ‘baby shower’ van Meghan Markle in New York

Meghan Markle reisde afgelopen dinsdag af naar New York voor haar ‘baby shower’. De hoogzwangere vrouw van de Britse prins Harry genoot samen met haar bekende vriendinnen van ‘The Big Apple’ en had daar een flinke stuiver voor over.

De hertogin van Sussex zakte op vraag van haar Amerikaanse vriendinnen af naar de ‘Big Apple’ voor een heuse babyshower. En dat deed de hoogzwangere vrouw van prins Harry in stijl. “Zo koos de hertogin voor een Gulfstream G450 jet, compleet met douche, bed, woongedeelte en zelfs een kitchenette. Kostprijs voor de zes uur durende vlucht naar New York en weer terug? 220.000 euro.

Foto: Photo News

Ook het verblijf was niet min. De hertogin logeerde in het The Mark Hotel in de Upper East Side in Manhattan, waar je al snel 4.400 euro betaalt voor een nachtje slapen. De suite, waar de hertogin verbleef, kostte 66.000 euro per nacht, goed voor de titel van duurste hotelkamer van De Verenigde Staten. Voor dat geld krijg je vijf slaapkamers, vier open haarden, zes badkamers en een gigantische woonruimte met uitzicht over Central Park.

LEES OOK. Meghan Markle komt aan in New York voor intiem feestje

En bij een peperduur feestje horen er ook bekende gasten en een berg cadeaus. Zo waren Amal Clooney, de vrouw van acteur George Clooney en tennisster Serena Williams van de partij. Ook ontwerpster Misha Nonoo, en tv-persoonlijkheid Gayle King droegen samen met Suite-actrice Abigail Spencer en make-up artiest Daniel Martin bij tot de feestvreugde.

De hertogin, die bedolven werd onder de cadeautjes waaronder een reiswieg en kinderfietsje, betaalde het hele uitje, dat geschat wordt op 440.000 euro, uit eigen zak. Al droegen haar bekende vriendinnen wel bij in de kosten: zo betaalde Serena de kosten van het hotel en nam Amal een deel van de activiteiten op zich.