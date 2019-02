Lummenaar die het leven van Frans Vandormael redde nu gehuldigd voor zijn heldendaad

Lummen -

Lummenaar en veldritcoach Eddy Ponet werd vandaag door het gemeentebestuur gehuldigd voor zijn heldendaad op het WK veldrijden in Denemarken. Daar reanimeerde hij Frans Vandormael uit Diepenbeek, die plots het bewustzijn verloor. Eddy moest maar liefst drie keer reanimeren om het leven van Frans te redden. Frans werd recent uit het ziekenhuis ontslagen en zal het nog een tijd rustig aan moeten doen. Hij en zijn vrouw Elsa Slegers zijn Eddy zeer dankbaar voor zijn snelle interventie. De huldiging was de eerste keer dat ze elkaar terugzagen en dit werd dan ook een emotioneel moment. In het verleden volgde Eddy een opleiding in reanimatie, die nu heel goed van pas kwam.