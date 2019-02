Zevende editie ‘Spijbelen voor het Klimaat’: duizenden jongeren in Brussel, Greta omringd door media

/ Genk - Voor de zevende donderdag op rij komen jongeren in heel het land op straat om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. De komst van Greta Thunberg maakt het een bijzondere editie: de 16-jarige Zweedse activiste zal in Brussel meestappen met de Belgische jeugd. Wellicht krijgen de klimaatjongeren deze keer gezelschap van verschillende andere Europese delegaties.

De klimaatmars in Brussel is omstreeks 13 uur gestart aan het Noordstation en de Koning Albert II-laan. De jongeren die er al eerder verzamelden wachtten vol ongeduld op de aankomst van Greta Thunberg. “Ik vind dat heel cool. Dat geeft ons extra motivatie”, klinkt het bij een scholiere aan VTM Nieuws. Toen de 16-jarige klimaatactiviste uit Zweden eenmaal arriveerde, kon de stoet maar moeizaam op gang trekken door de veelvuldige aanwezige media die het meisje omringen.

De Klimaatmars vertrok sowieso later dan gewoonlijk omdat Thunberg donderdagochtend nog de Europese Commissie in Brussel ging toespreken. Daar wees ze politici op hun verantwoordelijkheden. “Wij willen dat ze met wetenschappers praten. Verenig je achter de wetenschap, dat is onze enige eis”, klonk het onder meer.

LEES OOK. Greta Thunberg, het Zweedse klimaatmeisje: “Ze is onredelijk en luistert niet. Maar soms is dat het enige verstandige ding om te doen”

Youth for Climate brengt al wekenlang duizenden jongeren op de been. Afgelopen donderdag zakten nog 11.000 klimaatspijbelaars naar de hoofdstad af om te betogen voor een betere toekomst en een ambitieuzer klimaatbeleid. Het is afwachten of de komst van Greta Thunberg dat aantal opnieuw de hoogte in stuwt.

GENT

Niet alleen in de hoofdstad maar ook in de rest van het land jongeren donderdag de straat op. In Gent waren dat er zo’n 3.000. “Zoveel hadden we echt niet verwacht”, klonk het bij Tine Devos (19), voorzitter van de gentse afdeling van Youth for Climate die samen met scholier Hanne De Guytenaer de actie op touw zette. “Nu mogen we niet opgeven”. Volgende woensdag trekken ze opnieuw door Gent.

De betoging trok al roepend, joelend en scanderend door de binnenstad, hun slogans weergalmden over een afstand van honderden meters door de binnenstad.

GENK

Ook in Genk vindt donderdagnamiddag een klimaatmars plaats. Volgens burgemeester Wim Dries (CD&V) zullen 4.000 tot 5.000 betogers door de stad trekken. Het zijn twee moeders uit de Limburgse stad - Caroline Smeets en Joke Venmans (44) - die beslisten om een klimaatmars in hun stad te organiseren.

LEES OOK. De omgekeerde wereld: Genkse scholieren staken tégen verplichte klimaatmars