Conflict tussen Belgische atleten en atletiekbond: vader Borlée is woest, EK-selectie uitgesteld

Brussel - De bekendmaking van de selectie voor het EK indooratletiek in Glasgow is met vier dagen uitgesteld. Donderdag zou in Gent een persmoment plaatsvinden, maar dat is door de Belgische atletiekbond (KBAB) uitgesteld als gevolg van een rel die woensdag ontstond. Verschillende atleten weigeren een nieuwe gedragscode te ondertekenen.

De nieuwe gedragscode van de KBAB bestaat uit twee onderdelen: de atleten moeten enerzijds akkoord gaan om uitsluitend de officiële teamkledij te dragen, en anderzijds hun portretrechten afstaan aan de KBAB. Om geselecteerd te worden voor het EK in Glasgow, van 1 tot 3 maart, moest elke atleet de conventie donderdag voor 10 uur ondertekend aan de KBAB bezorgen. Maar een merendeel van de atleten weigerde dat. Onder meer de broers Borlée, Thomas Van der Plaetsen en Cynthia Bolingo tekenden niet.

Atleten die de conventie niet tekenen, riskeren om niet opgenomen te worden in de selectie voor Glasgow, zo werd hen per mail meegedeeld. Atleten die wel tekenen, maar tijdens het toernooi de regels overtreden, riskeren boetes tot 20.000 euro.

Jacques Borlée: “Geldboetes? Er zijn niet eens premies!”

“Geen sprake van dat ik of mijn zonen dat ondertekenen”, zegt coach Jacques Borlée vandaag in Het Nieuwsblad. “Dat is als een Anderlechtspeler die 1 miljoen verdient plots 20 miljoen moet betalen omdat hij geen Anderlechttraining draagt. Trouwens, om geldboetes te vragen, moet je eerst premies uitreiken. Er zijn geen premies. En geen atleten meer selecteren? Ga naar de rechtbank en je krijgt altijd gelijk.”

Christian Maigret, die als technisch directeur van de Waalse bond mee in de Belgische bond zit, ziet het probleem niet. “We willen de atleten niet in een dwangbuis steken. Maar er zijn regels en die moeten worden gerespecteerd. Want in elke competitie treden wel enkele atleten die met de voeten.”

In een persbericht laat de KBAB donderdagmiddag weten dat het voorziene persmoment in Gent niet doorgaat. Het is nu wachten tot maandag om de volledige EK-selectie te kennen. De atletiekbond geeft zichzelf op die manier de tijd om onderhandelingen op te starten met de atleten en het ergste scenario, de niet-selectie van één of meerdere atleten, te vermijden.