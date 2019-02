Ongelijke pijpen of zelfs geen stof: zo probeerden ontwerpers de jeans opnieuw uit te vinden

Een jeans met ongelijke pijpen of zonder stof: Al jaren proberen designers van bekende en minder bekende modehuizen de klassieke jeans te heruitvinden, de ene al wat succesvoller dan de andere. Vandaag doet de Amerikaanse ontwerper Alexander Wang een poging door de rits op het achterwerk te plaatsen. Een overzicht van de gekste jeans van de afgelopen jaren.

Alexander Wang

De Cult Zip Jean van Alexander Wang Foto: Alexander Wang

Als we nu eens de rits op de poep plaatsen, moet de Amerikaanse ontwerper gedacht hebben toen hij zijn nieuwste jeanscollectie presenteerde. De ‘Cult Zip Jean’ heeft een rits op de poep die als een naad over de billen heen loopt. Of het ook praktisch is om aan te trekken, laat staan bij een toiletbezoek, laten we in het midden.

De jeans is te koop voor 260 euro op de website van Alexander Wang.

Ksenia Schnaider

Ook de Oekraïense ontwerpster Ksenia Schnaider heeft haar bijdrage geleverd in de categorie ‘opvallende jeansbroeken’. Zij heeft een exemplaar ontworpen met een rechte pijp en een olifantenpijp. Het model, dat omgerekend 327 euro kost, is een combinatie van haar twee bestsellers: een mom jeans en een creatie met wijde pijpen.

Carmar Denim

Foto: Carmar Denim, Instagram

Een jeans met scheuren is al enkele jaren hip. Maar het Amerikaanse Carmar Denim heeft het ontwerp wel erg letterlijk geïnterpreteerd: van een jeans was amper nog sprake. De - euh- broek, die in mei 2018 werd verkocht, was dan ook niet bij iedereen even populair.

Y/Project

Foto: FWDR

Maar het zijn niet altijd de Amerikanen die komen aanzetten met een vreemde creatie. De Belgische ontwerper Glenn Martens lanceerde voor Y/Project een wel erg bijzonder exemplaar: de ‘broek’ heeft geen billen en wordt met riempjes vastgemaakt aan een korset. Kostprijs voor het ontwerp? In 2017 betaalde je zo’n 508 euro voor de avontuurlijke jeans.

Twee in één jeans

Foto: Y/Project

En dat was niet het enige spraakmakende ontwerp van Y/Project . In datzelfde jaar kwamen ze ook op de proppen met een jeansbroek die je in een paar seconden kan omvormen tot een hoog uitgesneden short. Perfect voor op warme dagen maar of het exemplaar ook mooi is, laten we in het midden.

High-rise ass rip jeans

De samenwerking tussen luxelabel Vetements en jeansmerk Levi’s resulteerde in een jeans met trompe-l’oeil achterzakken en een rits op je poep. Het meest gekke aan de jeans is ongetwijfeld de prijs: voor 1450 euro heb je twee broekspijpen en een blote poep.

