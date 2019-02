Uniek in Pairi Daiza: roedel wolven met vier welpjes in aankomst (en jij mag mee hun namen kiezen)

Voor het eerst mag Pairi Daiza een roedel Canadese wolven verwelkomen. Vader Nanouk, moeder Nita en hun kroost van vier welpen, die voorlopig geen naam hebben. Het publiek kan de dieren komen bezoeken in het Waalse natuurpark, maar heeft ook een taak meegekregen. “Wij hopen dat onze fans willen helpen met de kleine wolfjes een naam te geven”, zegt Pairi Daiza.

De zes wolven gaan een blikvanger worden in een nieuw deel van de dierentuin, ‘The Last Frontier’. Over acht hectare land zullen bezoekers kunnen kijken naar de Canadese provincie Brits-Colombia, de bakermat van talloze Indiaanse culturen. Eerder maakte Pairi Daiza ook al bekend dat er zes bruine beren naar het park komen, die net als elanden, poema’s, bevers en damherten daar zullen verblijven.

“Maar de welpen hebben nog geen naam. Onze bezoekers mogen mee beslissen. We willen graag een traditionele Indiaanse naam geven, omdat dat bij de dieren past. Maar welke de vier leukste zijn, mogen de liefhebbers beslissen”, zegt het park. Stemmen kan hier tot 26 februari om 12 uur.

Bovendien is het wolvenkoppel met haar welpjes niet de enige roedel die Pairi Daiza mag verwelkomen. “We verwachten ook een aantal Europese wolven, een andere ondersoort”, legt het park uit. Wanneer dat precies zal gebeuren maken ze nog niet bekend.

Bekijk ook:

Chimpansee gebruikt grote tak als ladder om te ontsnappen uit zoo

Schattige luiaard ziet het levenslicht in zoo, maar wordt verstoten door zijn moeder