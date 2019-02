Benetton voor het eerst op catwalk met collectie van nieuwe ontwerper

Vorig jaar maakte Benetton in oktober bekend dat de Franse ontwerper Jean-Charles de Castelbajac als nieuwe creatieve directeur bij het modehuis werd aangesteld om het merk van de ondergang te redden. Op dinsdagavond werd zijn collectie in primeur getoond tijdens de modeweek in Milaan. Hoewel de ontwerper het modemerk trouw bleef en met de bekende kleuren en symbolen aan de slag ging, oogde de collectie opmerkelijk hedendaagser en hipper dan ooit.

Hierover vertelde de ontwerper bij aanvang van de show het volgende: "Benetton is de afgelopen tien jaar een beetje in slaap gedut, omdat het moest concurreren met ‘fast fashion’ huizen. Daardoor raakte het zijn DNA een beetje kwijt. Nu zijn we teruggekeerd naar de basis, waarbij de look, kleuren en symbolen van het merk voorop blijven staan, maar met een andere generatie in gedachte."

Of het hem lukt om het modemerk nieuw leven in te blazen, is uiteraard nog niet duidelijk. Met zijn flashy bomberjacks, legerprints en stijlvolle trenchcoats lijkt hij alvast op de goede weg om een jonger doelpubliek aan te spreken. De Franse ontwerper staat niet voor niets bekend om zijn kleurrijke, edgy stijl die hem tijdens zijn lange carrière zeker geen windeieren gelegd heeft.