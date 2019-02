Nederlands historicus ondergaat scheldtirade van Fox-presentator: “Je bent een idioot”

Wat een gesprek moest zijn over belastingen voor de rijken verzandde in een potje schelden. De beruchte Fox-presentator Tucker Carlson noemde de Nederlandse historicus Rutger Bregman een ‘idioot’. Het interview werd nooit uitgezonden, maar Bregman gaf zijn eigen beelden vrij.

Het interview duurde zo’n zes minuten. Maar veel hadden we er niet uit geleerd, mocht Fox het uitgezonden hebben. Alleen dat Tucker Carlson een temperament heeft. En Bregman een grondige hekel aan Carlson en Fox News.

De historicus Bregman kreeg naar eigen zeggen een uitnodiging van Fox News na zijn wereldberoemde speech op het Wereld Economisch Forum in Davos over belastingen voor de rijken. Carlson was geïmponeerd hoe Bregman de ‘globalist elite’ op zijn plaats had gezet. Maar, zo schrijft Bregman op de nieuwssite De Correspondent: ‘Ik ben – zacht uitgedrukt – geen fan van Carlson en Fox News en had geen zin om me voor hun karretje te laten spannen. In zijn televisieprogramma’s benadert Carlson zijn gasten heel agressief en verspreidt hij voortdurend leugens over immigranten.’

Bregman besloot toch in te gaan op de uitnodiging, maar dan vooral om Fox en Carlson een spiegel voor te houden, ‘net zoals hij de rijken op zijn plaats zette in Davos’. Dus zei Bregman onder meer: ‘de meesten in Davos, maar ook op dit kanaal, zijn gekocht door de miljardairsklasse’, waarop Bregman verwijst naar de eigenaar van Fox, Rupert Murdoch.

Hieronder ziet u hoe het gesprek verder verliep:

Bregman twijfelde achteraf of hij niet te verwaand en brutaal was geweest: ‘Dit is normaliter niet de manier waarop ik gesprekken wil voeren’. Maar het onderwerp, ‘de gapende welvaartskloof’, vond hij te belangrijk om de video voor het publiek achter te houden.