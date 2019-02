Stokkem

Dilsen-Stokkem - Op uitnodiging van Gezinsbond Stokkem gaf notaris Nele Schotsmans uitleg over het vernieuwde erfrecht.

Er was veel belangstelling voor deze lezing. Een 30-tal geïnteresseerden deden de Raadzaal van het Oude Stadhuis in Stokkem vollopen. De notaris gaf een heldere uiteenzetting over de familiale en fiscale aspecten van successieplanning. Nadien werd nog gezellig nagekaart met een kopje koffie of thee.