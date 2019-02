Neos Alken op bezoek in asielcentrum van Sint-Truiden

Centrum

Alken - Op 19 februari brachten de leden van Neos Alken een bezoek aan het opvangcentrum van Fedasil in Sint-Truiden.

Het opvangcentrum in Sint-Truiden is één van de centra voor asielzoekers in België die rechtstreeks worden beheerd door Fedasil. Het is een open opvangcentrum dat plaats kan bieden aan zo een 444 asielzoekers. Het centrum bevindt zich in de vroegere legerkazerne van Bevingen en dit sinds 1998.

Onder leiding van een zeer gemotiveerde gids konden de leden kennismaken met de diverse opvangmogelijkheden. Uit haar uitleg bleek dat ongeveer een 90-tal personeelsleden in staan voor de goede werking: maatschappelijke werkers, opvoeders, onthaalmedewerkers, verpleegkundigen, animatoren enz....

Het opvangcentrum voorziet immers niet alleen in de dagelijkse basisbehoeften ( zoals onderdak, voedsel en kledij), asielzoekers krijgen ook sociale, juridische en medische bijstand. Bovendien organiseert het centrum verschillende activiteiten en opleidingen, zodat de bewoners hun tijd hier nuttig kunnen besteden.

Neos Alken heeft zodoende kunnen kennismaken met deze mensen die hun onveilig land ontvlucht zijn. Sommigen onder hen zullen hier asiel aanvragen en zich integreren in onze samenleving.

De namiddag werd afgesloten met een bezoek aan Stayen voor een lekkere tas koffie.