Slotrit Ronde van Oman voor Italiaan Nizzolo, eindzege gaat naar Kazak Lutsenko

De Italiaan Giacomo Nizzolo heeft de slotrit in de Ronde van Oman gewonnen. Hij haalde het in een massaspurt van zijn landgenoot Colbrelli, weliswaar slechts na het bekijken van de fotofinish. De eindzege van de Kazakse drievoudige ritwinnaar Alexey Lutsenko kwam niet meer in het gedrang. Hij volgt zichzelf op als eindwinnaar. Onze landgenoten Nathan Van Hooydonck en Stijn Vandenbergh kleurden de etappe met een lange vlucht die pas in de slotkilometers werd geneutraliseerd.

Ook al eindigde de slotetappe op de verwachte massaspurt, toch werd het geen geschiedenisloze etappe. Nathan Van Hooydonck muisde er meteen vanonder en kreeg in schuifjes drie medevluchters mee: Stijn Vandenbergh, Alexis Guerin en de Canadees Adam de Vos.

De vroege vluchters.

Het viertal werd pas in de laatste van de lokale rondes teruggegrepen, in de massaspurt was het niet meer uitkijken naar Alexander Kristoff die na een valpartij er de brui aan had gegeven. De spurt werd een ‘close finish’ tussen de Italianen Nizzolo en Colbrelli waarin de eerste aan het langste eind trok.