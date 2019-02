De Perenaar (34) die op 15 december 2015 met zijn Mazda zijn 16-jarige dorpsgenoot Dylan Aendekerk aanreed en vluchtmisdrijf pleegde is donderdag veroordeeld tot 3 cel, waarvan een jaar met uitstel. De Genkse politierechter legde hem ook een rijverbod van 2 jaar op.

Na de aanrijding in de Heidestraat in Oudsbergen rond 1 uur ’s nachts stopte de man twee keer om brokstukken van Dylans fiets onder zijn wagen uit te halen. Hij reed vervolgens verder en kroop in zijn ...