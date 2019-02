"Ferrari is een halve seconde sneller dan Mercedes"

Mercedes schuift de favorietenrol door naar Ferrari, de Duitse renstal geeft toe dat hun auto te langzaam is. Er wordt vanuit gegaan dat ze minstens een halve seconde per ronde, misschien zelfs meer, moeten toegeven op Ferrari.

Het is nog te vroeg om het woord crisis in de mond te nemen maar we kunnen ervan op aan dat er een meer dan gezonde dosis stress aanwezig is bij Mercedes, zo staat te lezen in ‘Auto, Motor und Sport.’

De eerste drie testdagen hebben de titelverdediger wakker geschud, teambaas Toto Wolff heeft al laten weten dat Ferrari op dit moment de snellere wagen heeft.

In een officiële persmededeling van Mercedes wordt Ferrari duidelijk in de favorietenrol geduwd.

“Er wordt langzaam maar zeker een beeld gevormd. Ferrari is sneller over een ronde, constanter en ongelofelijk betrouwbaar. Dat is een grote uitdaging voor ons, we moeten terugvechten. Dat alleen zal de motivatie in het team hoog houden.”

Ferrari-teambaas Mattia Binotto laat zich echter niet gek maken en laat weten dat Mercedes erg goed is in het oplossen van problemen.

“Als ze al een achterstand hebben zullen ze die snel ingehaald hebben.”

Die oplossing zou moeten komen van een aeropakket dat Mercedes ter beschikking zou hebben in de tweede testweek maar ze houden er bij de ‘Silberpfeile’ rekening mee dat ze in Maranello ook niet stilgezeten hebben.

Vast staat dat de lichten in de Mercedes-fabriek in Brackley en Brixworth naar alle waarschijnlijkheid niet meer gedoofd zullen worden tot aan de openingsrace van het nieuwe F1-seizoen in Melbourne.

