Klimaatactiviste Greta Thunberg speecht in Brussel: “We ruimen jullie rotzooi op. We stoppen niet tot we klaar zijn”

Antwerpen / Mortsel - De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg (16) heeft in Brussel de Europese beleidsmakers ter verantwoording geroepen. “Wij hebben ons huiswerk gemaakt”, zei ze. Later vandaag betoogt ze mee met de klimaatspijbelaars in Brussel.

“Mijn naam is Greta Thunberg. Ik ben een klimaatactivist uit Zweden”, zo begon de Zweedse tiener haar speech. Ze riep Anuna De Wever, Kyra Gantois en hun vrienden mee naar voren.

“Tienduizenden kinderen spijbelen voor het klimaat in Brussel”, zei Thunberg met een onbewogen gezicht. “Honderdduizenden doen hetzelfde in de wereld. Dat doen we omdat we ons huiswerk hebben gemaakt. Mensen zeggen dat ze hoopvol zijn, dat jonge mensen de wereld zullen redden. Maar dat doen we niet. We zijn te jong en de tijd dringt.”

“We weten dat veel politici niet met ons willen praten”, ging ze voort. “Wij ook niet met hen. Wij willen met wetenschappers praten. We zeggen wat zij al decennialang zeggen. We hebben geen manifesten en eisen, we verwijzen gewoon naar de wetenschap.”

Thunberg ging ook in op de samenzweringstheorieën die de klimaatactie in vraag stellen. “Ze verzinnen samenzweringen, en noemen ons marionetten. Ze proberen van onderwerp te veranderen. Ze willen er niet over praten, omdat ze weten dat ze niet kunnen winnen. Ze weten dat ze hun huiswerk niet hebben gedaan. Maar wij wel. We hebben een nieuwe manier van denken nodig. Het politieke systeem dat jullie gecreëerd gaat over competitie. Dat moet stoppen. We moeten samenwerken en de middelen van de planeet op een eerlijke manier verdelen.”

Als de beleidsmakers niet luisteren, zullen ze volgens haar bekendstaan als de grootste schurken uit de geschiedenis. Maar ze blijft ook hoopvol: “Er is nog tijd.”

EU-doelstellingen

De klimaatactiviste noemde de EU-doelstellingen daarbij onvoldoende. “Tegen 2030 moet er minsten 80 procent minder CO2-uitstoot zijn. Dat is dubbel zo ambitieus als nu. Ze vegen opnieuw hun rotzooi onder het tapijt. We vechten niet voor onze toekomst, maar voor iedereen zijn toekomst.”

Over de kritiek dat jongeren beter op de schoolbanken zouden blijven in plaats van de te spijbelen, stelde ze voor dat volwassenen hun plaats zouden innemen. “Als u denkt dat we op school moeten zitten, wel, neem dan onze plaats in op straat. Of liever: doe mee met ons, zodat we het hele proces kunnen versnellen.”

“We zijn begonnen met het opruimen van jullie rotzooi”, besloot ze. “En we zullen niet stoppen tot we klaar zijn.”

Juncker

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zei dat hij blij is dat jonge mensen op straat komen om aandacht te eisen voor het klimaat. Hij erkent het gevaar van de klimaatverandering, maar hij zei ook dat Europa niet alles kan doen, en dat bijvoorbeeld de VS de andere richting is ingeslagen. Na een uitwijding over of de EU de grootte van toiletreservoirs moet regelen, somde hij een aantal maatregelen op die de EU al heeft genomen voor het klimaat. ‘De Commissie heeft een investeringsplan gelanceerd van 318 miljard euro. Het grootste deel daarvan gaat naar milieudoelstellingen.’ Hij haalde ook het handelsakkoord met Japan aan, waarin milieudoelstellingen zijn opgenomen.

Anuna De Wever

Anuna De Wever van Youth for Climate vond de speech van Greta Thurnberg heel krachtig. “We horen hier bijna alleen maar dingen van “we moeten dit en we moeten dat”, maar als iedereen zo ambiteus is, waar zijn uw acties? Dus het is zeer krachtig dat Greta dat ook aan de kaak stelt en duidelijk maakt dat mooie woorden niet genoeg zullen zijn.”

Over de reactie van Juncker was ze minder enthousiast. “Ik vind het niet oke dat Greta Thunberg net komt vertellen over dat het echt niet goed gaat met deze planeet en er veel meer moet gebeuren, en dat Juncker het beleid van Europa nu verdedigt en een sommetje maakt van wat er al gebeurt. That’s not the point. Er moet veel meer gebeuren en het gaat hoe sneller hoe meer bergaf dus we zijn helemaal niet goed bezig, welke maatregelen we ook al hebben gedaan, en we moeten die doelstellingen omvormen in acties.”

Thunberg stapt vandaag ook mee op in de zevende klimaatmars van Youth For Climate. “Hopelijk daagt er veel volk op”, zei ze gisteren.