Queen B blijkt fan van een andere 'queen'

Beyoncé en haar echtgenoot wonnen op woensdagavond een Brit Award. Het koppel zakte niet naar Londen af om de prijs in ontvangst te nemen, maar ze zonden wel een bedankingsvideo op, die nu met alle aandacht gaat lopen. Waarom? Op de achtergrond is een schilderij van Meghan Markle te zien.

Beyoncé en Jay-Z vielen in de prijzen tijdens de uitreiking van de Brit Awards, de Britse versie van de Amerikaanse Grammy Awards. Het koppel kaapte de prijs voor Best International Group weg, en hoewel ze niet op de prijsuitreiking aanwezig waren, slaagden ze er toch in om alle aandacht naar zich toe te trekken.

Zo stuurde het koppel een bedankingsvideo in, waarin ze voor een schilderij van Meghan Markle poseren. Na hun bedankingswoorden draaien ze zich beiden om naar het schilderij om het koninklijke portret te bewonderen. Toont het koppel zo dat ze grote fan zijn van de Britse hertogin? Zo lijkt het toch wel.