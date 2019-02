Gluren bij de BV's: James Cooke gaat voor een beach body, Véronique De Kock deelt foto uit de oude doos

Presentator James Cooke ontwaakt uit zijn winterslaap en Kat Kerkhofs laat de 'Jane' in zich los: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Temptation-verleidster Lizzy, die vooral de aandacht trekt door haar rode haren, poseert in rode lingerie en gooit haar fans een verleidelijke blik toe.

Voor Belle Perez hoeft het weekend niet meer te bieden dan een beetje zon.

Zit er een verborgen boodschap in de foto van Véronique Leysen? Of wil ze gewoon heel graag trouwen met haar partner Thomas Vanderveken? Een ding is alvast duidelijk: een sluier zal niet ontbreken.

Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, deelt een foto uit de oude doos waarop ze haar innerlijke Jane loslaat.

Tatyana Beloy, die momenteel te zien is in de Vier-serie Gent-West, postte een foto van zichzelf in de make-upstoel met een geheimzinnige boodschap: "Sommige dagen komen dromen écht uit maar ik mag nog niets zeggen." Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Ondertussen geniet Evi Hanssen van een glaasje en een ijsje in het Tsjechische Brno.

Véronique De Kock keert twintig jaar terug in de tijd en deelt een foto van zichzelf tijdens een fotoshoot.

Voor Hanne Troonbeeckx is het duidelijk: "vrouwen willen maar een ding en dat is...zon." Op de foto geniet de presentatrice zichtbaar van het eerste lentezonnetje tijdens een wandeling.

Presentator James Cooke ontwaakt uit zijn winterslaap en gaat volledig voor een zomerse beach body. "En ja, het is van moeten."

Ook actrice Tine Embrechts gaat de sportieve toer op: "Even testen of dat lijf na die bevallingen twintig kilometer kan lopen voor Kom op Tegen Kanker."

Actrice Ella Leyers, de dochter van zanger Jan leyers, neemt op geheel eigen wijze afscheid van Karl Lagerfeld. Zo ging ze aan de slag met Photoshop en plaatste ze haar eigen hoofd op het lichaam van een andere vrouw waardoor het lijkt dat ze de Duitse grootmeester ontmoette.