Kattin Karl Lagerfeld neemt afscheid van overleden baasje

Het heeft even geduurd maar ook Choupette, de geliefde kattin van modeontwerper Karl Lagerfeld, heeft gereageerd op het overlijden van haar baasje. Dat deed ze in geheel eigen stijl op Instagram.

Met een zwart-witfoto en een hoedje met gaas nam Choupette afscheid van de Duitse ontwerper Karl Lagerfeld, die afgelopen dinsdag in een ziekenhuis in Parijs overleed. “Hij was een icoon en hij heeft invloed gehad op iedere persoon die hij ontmoette”, schreef een medewerker in naam van de kat bij de foto. “Mijn hart mag dan wel gebroken zijn, toch zal hij voor altijd verderleven. Ik hoop met jullie steun en lieve woorden mijn beste pootje voor te zetten in de toekomst, zonder papa.”

LEES OOK. Lagerfeld zijn meest begeerde muze: Choupette

Hoe gek het in eerste instantie ook mag lijken, voor Lagerfeld was Choupette zijn grootste muze. De ontwerper adopteerde het dier in 2011 en creëerde een eigen Instagramaccount en Twitterpagina voor de witte kattin. Choupette verscheen op talloze voorpagina’s van modebladen en werd zelfs geïnterviewd. Wat er nu met haar zal gebeuren, is voorlopig nog niet duidelijk.