IAAF geeft 21 Russische atleten toestemming in competitie te treden

De Internationale Atletiekfederatie IAAF heeft voor 21 Russische atleten het licht op groen gezet om deel te nemen aan internationale competities. Zij voldoen aan de vereisten van de Doping Review Board en mogen als neutrale atleten aantreden.

Veertien Russen kregen donderdag het nieuws dat ze erbij mogen zijn op het EK indoor in het Schotse Glasgow (1-3 maart). Zeven anderen mogen starten in de European Throwing Cup in het Slovaakse Samorin (9-10 maart).

In januari werden door de IAAF al 42 Russen goedgekeurd als neutrale atleten voor 2019.

De Russische Atletiekfederatie is sinds eind 2015 geschorst nadat een grootschalig door de staat gesteund dopingnetwerk werd blootgelegd.