Bondscoach Gjergja maakt definitieve selectie van twaalf Belgian Lions bekend voor treffen met IJsland

Bondscoach Dario Gjergja heeft zijn definitieve selectie van twaalf Belgian Lions vrijgegeven voor de laatste pre-kwalificatie interland van zondag (15u15, Mons Arena) tegen IJsland. Vier Young Lions, Tito Casero (Okapi Aalstar), Thomas Akyazili (Antwerp Giants), Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants) en Tim Lambrecht (BC Oostende) voegen zich na de stage in Oostende vrijdag bij de selectie.

De Lions zijn na een drie op drie in poule C al zeker van de EK-kwalificatieronde die in november aanvat. De Belgian Lions willen zich voor de vijfde keer op een rij kwalificeren voor het EK (Eurobasket 2021).

Tickets voor de interland van zondag in de Mons Arena versus IJsland zijn nog te bestellen via: https://www.weezevent.com/belgian-lions-vs-iceland.

Selectie: Khalid Boukichou (Prishtina, Kosovo), Ismael Bako (Antwerp Giants), Kevin Tumba (Murcia, Spanje), Jean Salumu (Varese, Italië), Loïc Schwartz (BC Oostende), Vincent Kesteloot (BC Oostende), Hans Vanwijn (Antwerp Giants), Alex Libert (Charleroi), Thomas Akyazili (Antwerp Giants), Tito Casero (Okapi Aalstar), Tim Lambrecht (BC Oostende), Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants)