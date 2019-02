Beringen -

Vandaag zit de burgemeesterskrant in uw postbus. De 42 burgemeesters van Limburg maakten samen met de journalisten van Het Belang van Limburg uw donderdagkrant. ’s Avonds namen de burgemeesters al hun zelfgemaakte exemplaar in ontvangst in de drukkerij in Beringen en blikken tevreden terug. “Het was een fantastische ervaring. We nodigen de journalisten uit om ook één dag burgemeester te worden”, lacht Alain Yzermans, burgemeester van Houthalen-Helchteren.