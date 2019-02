Gezocht: Event Manager. Droomjob voor wie hobby met beroep wil combineren

Je houdt van voetbal, reizen en organiseert graag evenementen. Voor velen is dat de ideale start van een vacature voor een droomjob. Guess what? In Sint-Truiden is men op zoek naar iemand die graag de tanden wil zetten in zo’n functie…

Sla er de vriendenboekjes uit je jeugd op na: als kind wou je ongetwijfeld dolgraag (m/v) dokter, piloot, politieagent of voetballer worden. Naargelang de leeftijd vordert, schuiven de dromen een beetje op. Daarna komen jobs die raakvlakken hebben met je hobby’s bovenaan het wensenlijstje. Zoals reizen, sporten of uitgaan. En dus kunnen we vermoeden dat er heel wat gegadigden zijn voor een job waarbij je de ene week in Camp Nou in Barcelona vertoeft, de volgende in het Emirates Stadium in Londen doorbrengt en daarna doorreist naar de Allianz Arena in München. Je overlegt er met de clubmanagers, terreinverzorgers en veiligheidsverantwoordelijken. En je organiseert er stadionbezoeken, workshops, congressen en andere events. Zeg nu zelf: klinkt zeer veelbelovend!

Optimalisatie

“Dat vinden wij ook”, lacht Sofie Jans van ESSMA, wat staat voor European Safety & Stadium Management. “We zijn een non-profit ledenorganisatie waarbij zo’n 400 Europese voetbalclubs, stadions, nationale voetbal- en rugbybonden en een 80-tal bedrijven aangesloten zijn. Om maar enkele voorbeelden te noemen: FC Barcelona, Johan Cruijff Arena, Manchester City, Galatasaray, Wembley Stadium, La Liga, KRC Genk, Spartak Moskou, enzovoort. Het doel van onze organisatie is dat we onze leden helpen bij de optimalisatie van hun stadion. Zo zetten we evenementen op waarbij ze van experten -en van elkaar- kunnen bijleren over diverse onderwerpen, zoals de veiligheid in het stadion, het verhogen van de beleving bij de fans, de ideale terreinverlichting, het onderhoud van het grasveld, mobiliteit in en rond het stadion, aandachtspunten bij bouwwerken, duurzaamheid, cashless-betaalsystemen, enzovoort.”

“Concreet organiseren we workshops, rondreizen langs diverse stadions, een jaarlijks congres en lezingen van experts in het stadion van één van onze leden. De collega die we bij ESSMA hiervoor zoeken, is dus veel onderweg om al deze activiteiten van a tot z uit te werken.”

Lees verder...

>

>

>