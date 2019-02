Man die echtgenote neerstak in Oordegem dood teruggevonden in cel

Demetrie H. (35), de man die verdacht wordt van de moord op zijn vrouw Nancy M., is woensdag omstreeks middernacht dood aangetroffen in zijn cel. Dat bevestigt de gevangenis aan de redactie van Het Nieuwsblad. De verdachte zou zich van het leven beroofd hebben.

Demetrie H. zat in de cel op verdenking van moord op zijn echtgenote. Rond middernacht werd de man dood teruggevonden in zijn cel. Hij zou zich van het leven beroofd hebben. Het gevangeniswezen bevestigt het overlijden, “maar over de omstandigheden kunnen we geen verdere commentaar geven”.

Dinsdagnacht stak H. zijn echtgenote dood in hun echtelijke woning in Oordegem, een deelgemeente van Lede. De avond van de feiten had slachtoffer Nancy M. bekend aan haar echtgenoot dat ze verliefd was op een andere man en dat ze hem zou verlaten. “Hij kon niet verkroppen dat ze bij hem weg wou”, zei een welingelichte bron eerder al aan Het Nieuwsblad. Naar verluidt waren er al langer problemen bij het koppel. Zo is de politie al meerdere malen tussengekomen bij echtelijke ruzies.

H. belde na de feiten zelf naar de politie om zich aan te geven. Hij verklaarde dat het niet de bedoeling was om zijn vrouw te doden, het mes moest enkel dienen om haar te bedreigen. De drie kinderen van het koppel (11,10 en 1 jaar oud) lagen te slapen op het moment van de feiten.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be