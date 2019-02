Waarschuwing: jongeren gebruiken hoestsiroop als drugs en belanden dan op spoed

Het federaal geneesmiddelenagentschap FAGG heeft een waarschuwing uitgestuurd voor dextromorfan, een zonder voorschrift verkrijgbaar middel tegen droge hoest. Jongeren gebruiken soms bewust hoge dosissen om hallucinaties op te wekken, maar een overdosis kan uiterst gevaarlijk zijn. Het middel wordt verkocht onder heel wat verschillende merknamen, zoals Vicks en Tusso Rhinathiol.

“Het FAGG heeft kennis genomen van recente gevallen van misbruik van siropen met dextromethorfan door jonge adolescenten, met name om psychotrope (bewustzijnsveranderende, red.) effecten te bereiken”, klinkt het in de zopas gepubliceerde waarschuwing. “In sommige gevallen was een ziekenhuisopname noodzakelijk.”

Voor de bewuste siropen, die verslavend kunnen werken, is geen doktersvoorschrift nodig. Aan apothekers wordt nu gevraagd de siropen niet te verkopen als ze vermoeden dat er kans op misbruik is. “Voorzichtigheid is vooral geboden bij jongeren en jonge volwassenen, maar ook bij patiënten met een voorgeschiedenis van misbruik van geneesmiddelen of psychoactieve stoffen”, klinkt het.

Bij normale dosering is er met het middel niet meteen een probleem. Bij een overdosis kan dextromorfan evenwel leiden tot onder meer verwardheid, duizeligheid, ademhalingsstoornissen of zelfs coma. De effecten kunnen nog sterker zijn als er ook alcoholgebruik is. Bij overdosering moet de patiënt onmiddellijk een arts raadplegen of contact opnemen met het Antigifcentrum.

Het middel wordt in ons land onder meer verkocht onder de merknamen Actifed New, Balsoclase Dextromorphan, Bronchosedal Dextromorphan, Dextromorphan Teva, Nortussine Mono, Toularynx Dextromorphan, Tusso Rhinathiol, Vicks Droge Hoest of Zirorphan.