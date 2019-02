Top vier laat geen punten liggen in EuroMillions Volley League

Brussel - Op de zeventiende en tevens voorlaatste speeldag in de reguliere competitie van de EuroMillions Volley League heeft de top vier in het klassement woensdagavond geen punten laten liggen.

Leider Roeselare won in eigen huis vlot met 3-0 van Borgworm, terwijl eerste achtervolger Maaseik met 0-3 ging winnen in Zoersel. Aalst diende Gent dan weer een 1-3 nederlaag toe en Menen was in eigen huis te sterk voor Achel: 3-1.

Onderin het klassement was er een tweede zege van het seizoen voor Guibertin, dat met 2-3 ging winnen in Leuven, de voorlaatste in de stand.