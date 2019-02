Eerste vergunningen voor middelgrote privémolens

HasseltBinnenkort zien we in de buurt van boerderijen en kmo’s een nieuw soort windmolen: zonder wieken en 40 meter hoog. Eigenaars kunnen hier sinds kort Vlaamse investeringssteun voor krijgen, en dat trekt blijkbaar aan. In Nieuwerkerken zijn de eerste twee vergunningen afgeleverd, in Gingelom zijn er ook al twee goedgekeurd. Engie Electrabel heeft al dertig dossiers opgestart, waarvan negen in Limburg.