Maastricht“Willen we een economische groei van 9 procent niet laten liggen, dan moeten we in de Euregio meer samenwerken.” Dat zegt de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-Te Strake (65). Nog dit jaar gaan Maastricht, Hasselt, Heerlen Luik en Aken dan ook samen aan tafel zitten. Over mobiliteit, cultuur, de aanpak van drugslabo’s…“Die kans wil niemand laten liggen.”