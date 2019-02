En dat is twee. Tim Wellens heeft er een patent op. Begin februari is de Truienaar van Lotto-Soudal amper van de zege te houden. Na Mallorca eerder deze maand schoot hij ditmaal raak in de eerste rit van de Ruta del Sol. Op de nijdige slotklim in Alcala de los Gazules was Wellens net als vorig jaar de sterkste. De Omloop Het Nieuwsblad heeft er alweer een kandidaat-winnaar bij.