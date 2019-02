Hasselt -

Op de E313 vlakbij de afrit Hasselt-West is een auto achter op een pick-up gereden. Bij het ongeval rond 21 uur viel een gewonde. Het slachtoffer werd uit de auto gehaald door een bevrijdingsteam. De Tongerse bestuurder was mogelijk onwel geworden en de medische toestand was onduidelijk. Het ongeval gebeurde in de richting van Luik.