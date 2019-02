Toon Aerts wint Cyclocross Masters, Tom Meeusen springt over 80 centimeter met fiets

Waregem - Belgisch kampioen Toon Aerts (Telenet-Fidea Lions) heeft woensdagavond de Cyclocross Masters in Waregem gewonnen.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert kwamen er niet aan de start. Eerstgenoemde start morgen/donderdag in de Ronde van Antalya. Wout van Aert is eveneens al volop bezig met de voorbereiding van zijn wegseizoen.

In een cross over een halfuur haalde Toon Aerts het afgescheiden voor Michael Vanthourenhout. Laurens Sweeck legde beslag op de derde plaats. Komend weekend valt het doek over het veldritseizoen 2018-2019. Dan staan op zaterdag de cross in Leuven en op zondag de Sluitingsprijs in Oostmalle op het programma.

Straffe toeren van Niels Vandeputte in de Cyclocross Trial .

Slechts 1 foutje en voorlopig de beste renner van het pak. Wie doet er nog beter?#SoudalClassics @IKO_Beobank pic.twitter.com/aGy1otNUCE — Soudal Classics (@SoudalClassics) 20 februari 2019

Eerder op woensdag nam Vincent Baestaens in Waregem de trialcross voor zijn rekening. Baestaens legde het traject met balkjes, zandzakjes, een trap en dergelijke meer foutloos af in 59 seconden. Daarna stond een wedstrijd in het hoogspringen met een fiets op het programma. Tom Meeusen evenaarde het record dat Jan Denuwelaere op 80 centimeter zette en won daarmee meteen voor de vierde keer op vijf dit huzarenstukje.

Wauw! @TomMeeusen vliegt over 80 cm en evenaart het record van Jan Denuwelaere #SoudalClassics pic.twitter.com/7LXIY05p7G — Soudal Classics (@SoudalClassics) 20 februari 2019

Bij de vrouwen ging de zege in een cross van twintig minuten naar de afscheidnemende Helen Wyman. Zij haalde het licht afgescheiden van de Italiaanse Alice Maria Arzuffi. Ellen Van Loy vervolledigde het podium. Wereldkampioene Sanne Cant gaf wegens ziekte verstek.

En dit moet de langste trap van het seizoen zijn...#SoudalClassics pic.twitter.com/A5jl5DRF4r — Soudal Classics (@SoudalClassics) 20 februari 2019