Chris Froome geeft forfait voor UAE Tour

Geen Chris Froome in de komende UAE Tour. De viervoudige Tour-winnaar voelt zich niet fris genoeg na de Ronde van Colombia.

“Het is jammer dat ik de UAE Tour moet missen. Ik keek echt uit naar de ploegentijdrit en de twee finishes bergop. Helaas heb ik het effect dat trainen en racen op grote hoogte zo vroeg in het seizoen op mijn lichaam had onderschat. Mijn lichaam heeft rust nodig in plaats van een grote WorldTour-wedstrijd.”

Michal Kwiatkowski en Gianni Moscon worden de speerpunten van Team Sky in de Verenigde Arabische Emiraten. De race gaat zondag van start.