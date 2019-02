Riemstse burgemeester in simulator F-16 in Kleine Brogel: “Cockpit is wel echt krap”

Peer -

In 2025 wordt de eerste F-35 in het Belgisch luchtruim verwacht. Eind oktober hakte de federale regering de knoop door in het dossier rond de nieuwe jachtvliegtuigen voor het Belgische leger. De Amerikaanse F-35’s zullen de verouderde F-16’s vervangen. “Dat de beslissing gevallen is, heeft voor een golf van opluchting gezorgd”, zegt Riemstenaar Jeroen Poesen, die bevelhebber is van de militaire basis in Kleine Brogel.