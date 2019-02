FC Sevilla mag als eerste naar achtste finales van de Europa League

FC Sevilla heeft zich woensdagavond als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In de vooruitgeschoven terugwedstrijd van de zestiende finales haalden ze het in eigen huis met 2-0 van Lazio, na doelpunten van Wissam Ben Yedder (20.) en Pablo Sarabia (78.). De heenwedstrijd in Rome hadden ze vorige week al met 0-1 gewonnen.

Beide teams beëindigden het duel met tien: bij Sevilla werd Franco Vazquez op het uur uitgesloten na twee keer geel, elf minuten later mocht ook voormalig KV Oostende-middenvelder Adam Marusic de kleedkamers opzoeken. Ex-Genkenaar Sergei Milinkovic-Savic was toen al gewisseld, Silvio Proto bleef de hele wedstrijd op de bank bij de bezoekers uit de Italiaanse hoofdstad. Jordan Lukaku herstelt nog van een knieblessure.

De overige wedstrijden in de zestiende finales worden donderdagavond gespeeld. Racing Genk ontvangt na het scoreloos gelijkspel in de heenwedstrijd dan Slavia Praag, terwijl Club Brugge met een 2-1 zege op zak naar het Oostenrijkse RB Salzburg is afgezakt.