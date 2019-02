Primeur voor Pukkelpop: bands zullen ook optreden in Hasseltse binnenstad

Hasselt -

Pukkelpop verhuist dit jaar – even toch – naar de Hasseltse Grote Markt. Bij de start van het festival is het de bedoeling om enkele bands als smaakmaker in de binnenstad een mini-optreden te laten geven. “We willen Pukkelpop letterlijk naar het centrum halen. Ook zijn we aan het bekijken met de handelaars of we via een goodiebag of bonnen de festivalgangers kunnen laten halthouden in de stad”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).