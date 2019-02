(Ex)-refs Luc Wouters en Wesley Alen: "Hoog tijd voor een Limburgse scheidsrechter aan de top"

De sjerp of het fluitje? Luc Wouters (49) koos in januari 2018 definitief voor het eerste. De burgemeester van Lummen zette vorig jaar een punt achter een scheidsrechtercarrière van 15 jaar op Belgisch en internationaal topniveau. De opvolging ligt in de handen van Wesley Alen: 28 jaar jong, afkomstig uit Lommel en als semiprofessioneel scheidsrechter een van de opkomende talenten in de Belgische arbitrage. “De politiek of de arbitrage? Ik ben blij dat ik die keuze destijds niet heb moeten maken”, klinkt het bij Wouters. “Bij mij is het simpel: voetbal gaat voor op alles”, countert Alen. Twee generaties van Limburgse scheidsrechters met hun verhaal.