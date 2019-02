Rel tussen Inter en Icardi blijft voortduren: “Hij heeft geen knieblessure”

De rel tussen Inter Milaan en zijn Argentijnse sterspeler Mauro Icardi blijft voortduren. Afgelopen weekend gaf de topschutter verstek voor het competitieduel tegen Sampdoria, omdat naar eigen zeggen een knieblessure hem belette te spelen. Na uitgebreid onderzoek weerlegt de club dat. “De MRI-scan van zijn rechterknie vertoont geen significant verschil met de onderzoeken die voorafgaand aan het seizoen zijn gebeurd”, liet Inter woensdag weten.

De onderhandelingen omtrent een contractverlenging tussen Icardi en de Milanese club slepen al een tijdje aan en de Argentijn schermt met heel wat interesse. Om de druk wat op te voeren nam Inter vorige week al zijn aanvoerdersband af en zat hij niet in de kern voor het Europa League-duel tegen Rapid Wenen. Afgelopen weekend werd er dan weer een steen gegooid naar de wagen waarin zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara achter het stuur zat. Het incident gebeurde in Milaan en in het voertuig zaten naast Wanda ook de drie kinderen van het koppel.