Franse parket stelt fraudeonderzoek in naar Nantes-eigenaar Kita

Het Franse nationaal financieel parket (PNF) heeft een onderzoek geopend naar Waldemar Kita, de voorzitter van FC Nantes, op verdenking van fiscale fraude, zo bevestigde het parket woensdag.

Sportkrant l’Équipe meent te weten dat er dinsdag huiszoekingen zijn geweest in de gebouwen van FC Nantes. De club zag haar naam in 2016 al opduiken in Football Leaks. FC Nantes bleek toen voor meer dan 99 procent in handen te zijn van Flava Groupe, een onderneming gevestigd in België, die eigendom is van Waldemar Kita en zijn zoon. Bedoeling van die constructie zou zijn om belastingen te vermijden op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen.

Kita, een Frans-Poolse zakenman, nam Nantes over in 2007. Hij dook eerder al op in Panama Papers als aandeelhouder in offshorebedrijven.