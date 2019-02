Kortessem -

In de Luyssenstraat in Vliermaal (Kortessem) is woensdag rond 17 uur een auto tegen een container gebotst. Bij de klap raakten de twee inzittenden gewond. De senioren hadden last van nek en rug. Uit voorzorg werd een bevrijdingsteam opgeroepen opdat de gewonden op een veilige manier uit het wrak konden worden getild. De hulpdiensten werden bijgestaan door een mugteam.